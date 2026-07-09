Млад шофьор, предизвикал пътен инцидент по време на дрифт в Пазарджик, е установен от служители на сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР-Пазарджик. Свидетелството му за управление е иззето на място, а за извършеното нарушение го грози глоба в размер на малко над 1500 евро.

Инцидентът е станал на 3 юли 2026 г., малко преди полунощ. По време на дрифтиране с лек автомобил BMW 19-годишният водач изгубил контрол над превозното средство и се блъснал в паркиран на улицата миниван Toyota.

При катастрофата няма пострадали хора, нанесени са единствено материални щети по автомобилите.

След подадения сигнал служители на сектор "Пътна полиция“ извършили проверка и установили, че зад волана е бил 19-годишен жител на Пазарджик. Инцидентът е станал на ул. "Болнична“ в областния град.

На младия водач е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, а шофьорската му книжка е иззета незабавно. Освен това той е заплашен от санкция в размер на над 1500 евро.

От ОДМВР-Пазарджик заявяват, че засилените проверки срещу незаконните гонки, дрифтирането и грубите нарушения на правилата за движение ще продължат на територията на цялата област.