Три автомобила са спрени от движение за срок от 3 месеца, а техните водачи са останали без свидетелства за управление за 12 месеца след провеждането на нелегална гонка на Ботевградско шосе в София. Сериозните наказания станаха факт, след като в социалната мрежа Фейсбук беше разпространено видео от организираната среднощна надпревара, информира Plovdiv24.bg. Видеото показва подреждането и последвалата скоростна надпревара между трите превозни средства на столичния булевард.

Разпространеното видео веднага предизвика сериозни дискусии и разпали спорове сред потребителите относно възможността тези наказания да издържат при евентуално обжалване. Част от коментиращите са на мнение, че организирането на състезание по смисъла на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е изключително трудно доказуемо в съда само въз основа на подобни кадри и актовете бързо ще отпаднат. Те изтъкват, че водачите просто ускоряват бързо след светофара, което само по себе си не е изрично забранено, и дори изчакват пешеходец, който пресича неправилно на червен сигнал. Други потребители пък контрират, че мерките вече са много по-сурови и подобни опасни демонстрации, застрашаващи живота на околните, трябва да бъдат наказвани дори още по-строго.

Във фокуса на онлайн дискусията попадна не само поведението на тримата нарушители, но и действията на останалите участници в движението. Потребителите обърнаха сериозно внимание на лежерното поведение на пешеходеца, който пресича платното на забранителен сигнал и на косъм избягва да бъде блъснат от стартиращите автомобили. Допълнително бяха отправени критики и към шофьора, заснел видеото, за това, че самият той се движи със скорост от 67 км/ч в участък, където ограничението е 50 км/ч, като едновременно с това се предполага, че именно той дава звуков сигнал с клаксон за старт на надпреварата.