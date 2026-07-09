Служители на МВР издирват с дронове и термокамери 54-годишния Димитър Георгиев, управител на частен хлебозавод в Павликени, който е в неизвестност вече второ денонощие. В ход е мащабна специализирана акция за претърсване на района, след като в полицията е постъпил официален сигнал за изчезването на мъжа.

Обстоятелствата около внезапното изчезване на бизнесмена на този етап остават напълно неясни за разследващите екипи.

Версии и подаване на сигнала

По информация на служители от самото предприятие, научена от NOVA, сигналът за изчезването на Георгиев е бил подаден своевременно от неговите близки. Поради липсата на категорични следи към момента, разследващите органи разглеждат и работят по няколко различни версии за инцидента, като сред тях не се изключва и възможността за извършено отвличане.

Действия на разследващите органи

От Министерството на вътрешните работи официално потвърдиха за провеждането на специализираната издирвателна операция на терен. Въпреки засиления обществен интерес, от ведомството обявиха, че към настоящия момент няма да съобщават допълнителни подробности и детайли по случая, за да не се пречи на разследването.