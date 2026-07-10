Тежък пътен инцидент между товарен и лек автомобил затвори движението по Подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково, след като сблъсъкът взе една жертва и остави жена в тежко състояние. Произшествието е възникнало снощи около 22:00 часа в района на Мъглиж, информира Plovdiv24.bg. На мястото веднага са изпратени аварийни екипи, които да окажат помощ и да започнат разследване на причините за трагедията.

Сблъсъкът е предизвикан, след като лекият автомобил е предприел рискова маневра за извършване на обратен завой на главния път. В този момент превозното средство е било ударено с висока сила от преминаващ в същия участък камион. Вследствие на тежкия механичен удар водачът на леката кола е загинал на място. Пътуващата на седалката до него жена е получила сериозни наранявания и е транспортирана по спешност в болнично заведение от пристигналия екип на Спешна помощ.

Към момента на мястото на инцидента продължават да работят полицейски служители, които извършват детайлен оглед на местопроизшествието, за да установят точните обстоятелства около инцидента. Движението на моторни превозни средства в района остава временно спряно и в двете посоки. Пътна полиция пренасочва преминаващите автомобили по алтернативни обходни маршрути, като ограничението ще остане в сила до пълното приключване на следствените действия и последващото разчистване на пътното платно.