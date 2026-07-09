Микробус, превозващ тиквички, се обърна на автомагистрала "Тракия“ в участъка преди Бургас. Пътуващи по трасето шофьори съобщават, че към момента на мястото не се е образувало голямо задръстване, информира Plovdiv24.bg.Към момента на публикуване на информацията все още няма официално изявление по случая от Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Сигнал от шофьори в социалните мрежи

Информацията за пътнотранспортното произшествие се разпространи във фейсбук групата "Магистрала Тракия“. Водач, преминаващ по маршрута в посока Черноморието, сподел кадър от мястото на инцидента, който показва превозното средство, легнало на една страна върху пътното платно. На мястото вече са пристигнали екипи на полицията, които регулират трафика в района. Преминаващите споделят, че движението се осъществява без сериозни забавяния, но съветват колегите си на пътя да шофират с повишено внимание в този участък.