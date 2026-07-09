При специализирана акция на компетентните органи е разбит незаконен склад, в който са открити близо 50 000 електронни цигари (вейпове) без бандерол. По случая веднага е образувано разследване, което да изясни произхода на стоката и лицата, свързани с нелегалната дейност.

В момента разследващите изясняват по какъв начин се е извършвало разпространението на огромното количество вейпове и кои са всички замесени лица. Предмет на проверката е и произходът на конфискуваната стока, която е била съхранявана в нарушение на закона.

По първоначална и все още непотвърдена информация, наемател на нелегалното помещение е собственикът на известна верига от фитнес зали. Органите на реда продължават работата по пълното документално и фактическо доказване на извършеното нарушение.