Сериозен инцидент затруднява движението по автомагистрала "Тракия“ в посока Бургас. Пловдивски тежкотоварен автомобил е самокатастрофирал малко преди морския град.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват, че след удара камионът се е обърнал извън пътното платно в локалното пространство.

Според първоначалната информация няма данни за други участници в пътнотранспортното произшествие.

Официална информация

От Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че поради репатрирането на авариралия ТИР движението при км 222 се осъществява временно само в изпреварващата лента. Активната и аварийната лента са затворени.

На място има екип на "Пътна полиция“, който регулира трафика. От пътната агенция апелират шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и съобразена скорост.