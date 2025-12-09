ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Зимата се отлага
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:13Коментари (0)429
© bTV
През следващите 12 дни зимата няма да напомни за себе си – снеговалежи не се предвиждат, с изключение на отделни леки превалявания високо в планината, обяви климатологът проф. Георги Рачев.

Времето навлиза в сух период, но валежите през есента са били достатъчни и водоемите са добре запълнени, уточни той в ефира на bTV.

Антициклонът "Даниела“ е установен над България и голяма част от Южна Европа, което задържа високото атмосферно налягане и необичайно топлите температури на континента.

В много от държавите те са с около 4° над нормата за декември. Минималните температури в Европа остават положителни, а студено време се наблюдава само в части от Северна Америка и Сибир.

За София са възможни леки отрицателни стойности на 16 и 17 декември – около -1°, но зимна обстановка не се очаква. В дните преди Бъдни вечер времето остава необичайно топло и слънчево. Прогнозата за събота и неделя обещава приятни условия на открито, особено в планините, където слънцето ще бъде по-силно.

"Максималните температури ще се понижат леко, но остават над нормата. Дните ще бъдат типично есенни, без трайни студове. Въпреки подготовката за откриване на сезона, зимните курорти няма да могат да работят пълноценно – нужни са температури под минус 3–4 градуса, за да се поддържа изкуствен сняг", коментира проф. Рачев. Естествена снежна покривка също няма да има скоро.

След 14 декември се очаква леко захлаждане, но на фона на необичайно топлото време то няма да доведе до зимни условия. През следващата седмица мъглите вероятно ще намалеят, а в обедните часове времето ще остане приятно и ясно.


Още по темата: общо новини по темата: 115
09.12.2025 »
08.12.2025 »
08.12.2025 »
07.12.2025 »
07.12.2025 »
07.12.2025 »
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много ресторанти и магазини ще приемат плащания само в брой, приг...
09:59 / 09.12.2025
Експерти: Ще са нужни десетки години, за да остане наложеният пла...
09:37 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих...
09:12 / 09.12.2025
Магазинерка: Такова нещо не бях виждала през живота си
09:08 / 09.12.2025
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма
09:00 / 09.12.2025
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да...
08:39 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Хороскоп за деня
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: