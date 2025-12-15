Зимата почука на вратите ни тази сутрин

© С предимно отрицателни температури започва днешният ден. Най-студено тази сутрин е било в София, Видин, Драгоман, Елхово и Кюстендил, където са отчетени минус 3 градуса по Целзий.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 3 градуса



- Пловдив минус 2 градуса



- Варна 2 градуса



- Бургас 4 градуса



- Русе 1 градус



- Стара Загора минус 1 градус



- Благоевград минус 1 градус