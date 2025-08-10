Журналист от БНТ загина при пътен инцидент

© Дългогодишният журналист в БНТ Борислав Бързачки е загинал в тежката катастрофа край Разлог. Пътният инцидент е станал в петък около 15:00 часа на път II-19 в района на бензиностанция "Шел" край Разлог.



Борислав се движил с фирмена кола, като най- вероятно му е прилошало, изгубил е контрол над автомобила и се ударил в камион.



Бързачки е дългогодишен журналист в БНТ Благоевград. Колегите му го описват като човек с прекрасно чувство за хумор, човечност, приятелство и висок професионализъм.



"Животът е един миг, но ние всички ще го помним с прекрасното му чувство за хумор, човещина, приятелство и професионализъм. Светла памет, Боби!“, написаха негови близки и колеги в социалните мрежи.