ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Журналист от БНТ загина при пътен инцидент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:49Коментари (0)918
©
Дългогодишният журналист в БНТ Борислав Бързачки е загинал в тежката катастрофа край Разлог. Пътният инцидент е станал в петък около 15:00 часа на път II-19 в района на бензиностанция "Шел" край Разлог.

Борислав се движил с фирмена кола, като най- вероятно му е прилошало, изгубил е контрол над автомобила и се ударил в камион.

Бързачки е дългогодишен журналист в БНТ Благоевград. Колегите му го описват като човек с прекрасно чувство за хумор, човечност, приятелство и висок професионализъм. 

"Животът е един миг, но ние всички ще го помним с прекрасното му чувство за хумор, човещина, приятелство и професионализъм. Светла памет, Боби!“, написаха негови близки и колеги в социалните мрежи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
11:09 / 10.08.2025
Сиромахов: Евроджендъри дебнат да обладаят изотзад българина
10:41 / 10.08.2025
Христо Крушарски: Не мога да повярвам, че се е самоубил
10:46 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Лято 2025
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: