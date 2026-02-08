ЗАРЕЖДАНЕ...
|Журналист: Трагичен, но очакван край
"Трагичен, но до някаква степен очакван край на една от най-дълбоките драми в обществото през последното време. Докато записвах видео и поразгледах цялата работа около Калушев, той пасваше перфектно на лидерите на култове в щатите, за които има всякакви филми и книги. Обработва родителите, изисква да му дават децата, прави ги зависими, заедно с обилна доза езотерика и представяне на неговото учение като ключа към всичко и решението на всичко. Те после му дават всичко - включително собствените си деца.
Бащата на едното дете, което според тази информация е починало, беше свръхестествено спокоен, докато обясняваше как синът му е изчезнал с Калушев. Родителите на другото 8-годишно дете пък са се борили срещу това да се сигнализира за връзката на детето им с възрастния мъж. Междувременно излезе сигнала от друг младеж за педофилска връзка, в който той обяснява, че е участвал доброволно, след като е бил убеден, че това е "нормална част от духовното израстване".
Тези култове винаги приключват по един начин. Този. Трагедията. А вие си давайте сметка за тази езотерика. Тя препуска из българското общество с бясна скорост. Всеки втори вярва на магьосници, духовни енергии и самозвани учители. Тук е рай за лекуването с кристали, вълшебства и секти. Има по-ползотворни неща, с които може да си запълните идентичността. Отидете на църква, ако ви трябва духовно, посветете се на родината, ако ви трябва мисия в живота, има по-смислени неща".
Още новини от Национални новини:
Директорът на Държавната психиатрична болница: Девет трупа за едн...
15:07 / 08.02.2026
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в ...
14:21 / 08.02.2026
Ивайло Калушев и двете момчета са открити мъртви
13:53 / 08.02.2026
Откриха труп на мъж в кемпер недалеч от хижа "Петрохан"
13:34 / 08.02.2026
Шофьорка мина на червено, последва сблъсък
13:26 / 08.02.2026
Трифонов: Това е отвратително, ще направя, каквото зависи от мен
13:23 / 08.02.2026
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
