Журналист: Трагичен, но очакван край
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:38Коментари (1)2842
©
Позиция на Виктор Блъсков, журналист:

"Трагичен, но до някаква степен очакван край на една от най-дълбоките драми в обществото през последното време. Докато записвах видео и поразгледах цялата работа около Калушев, той пасваше перфектно на лидерите на култове в щатите, за които има всякакви филми и книги. Обработва родителите, изисква да му дават децата, прави ги зависими, заедно с обилна доза езотерика и представяне на неговото учение като ключа към всичко и решението на всичко. Те после му дават всичко - включително собствените си деца.

Бащата на едното дете, което според тази информация е починало, беше свръхестествено спокоен, докато обясняваше как синът му е изчезнал с Калушев. Родителите на другото 8-годишно дете пък са се борили срещу това да се сигнализира за връзката на детето им с възрастния мъж. Междувременно излезе сигнала от друг младеж за педофилска връзка, в който той обяснява, че е участвал доброволно, след като е бил убеден, че това е "нормална част от духовното израстване".

Тези култове винаги приключват по един начин. Този. Трагедията. А вие си давайте сметка за тази езотерика. Тя препуска из българското общество с бясна скорост. Всеки втори вярва на магьосници, духовни енергии и самозвани учители. Тук е рай за лекуването с кристали, вълшебства и секти. Има по-ползотворни неща, с които може да си запълните идентичността. Отидете на църква, ако ви трябва духовно, посветете се на родината, ако ви трябва мисия в живота, има по-смислени неща".


Демек отречете единия вид индоктринация - отидете на църква - приемете другия вид индоктринация.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

