Жълт код за опасно време в неделя
Автор: Ваня Кузманова 08:39Коментари (0)768
© НИМХ
Жълт код за опасно време в няколко области. Валежите ще бъдат интензивни, има риск и от градушки, сочи прогнозата на НИМХ.

Днес с преминаването на студен атмосферен фронт през страната, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България до 32°-33° в източните райони, в София - около 25°.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, след обяд от югозапад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен и силен южен вятър, който преди обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно след обяд и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който до вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.


Още по темата:
