За жестоки задръствания и няколко катастрофи на АМ "Тракия" съобщават очевидци в социалните мрежи.



По-рано "Фокус" ви съобщи, че навлизане в Кърджали опашките от автомобили са били над 5 км. На ГКПП "Маказа" потърпевшите съобщават, че е било също толкова тежко положението.



На АМ "Тракия" бе станала верижна катастрофа в посока столицата, което допълнително усложни тъй без това сложната обстановка. За голяма тапа се съобщава и преди Карнобат посока София.



