Жена плати 1 евро и 50 цента за билет в градския транспорт?
Автор: Илиана Пенова 17:30
© Facebook
Изненада днес е цената на билетите за пътуване в градския Плевен! 1,50, но в евро!? Това пише във Facebook група на града ядосана дама. 

ФОКУС направи справка на сайта на градски транспорт Плевен, която показва, че цената трябва да бъде 0.80 евро, което в лева е 1,56 лв. Ето и резултата от проверката на официалните цени:

Цените на билетите са в сила от 1 януари 2026г.

Цена на билет за едно пътуване в една посока: 0.80 евро / 1.56 лв.

Цена на билет за едно пътуване в една посока за автобусна линия Плевен – Гривица:

-Редовен билет: 1.00 евро / 1.96 лв.

-Билет за пътуване на деца от 7 до 10 навършени години: 0.50 евро / 0.98 лв.

-Билет- вътрешни спирки в с. Гривица: 0.25 евро / 0.49 лв.

Цена на електронен билет за едно пътуване в една посока:0.70 евро / 1.37 лв.

Плевенчани изказват мнение в коментарите, че е напълно възможно причината за скъпия билет да е дошла от объркване на касиера, който го е продал, а не от генерално нарушение и спекула.

Още граждани потвърждават, че вече са се возили за 0.80 евро и се присъединяват към мнението, че споделената от плевенчанката ситуация е изолирана грешка на служител, а не генерален проблем.

ФОКУС ви призовава да бъдете внимателни и наблюдателни, когато плащате, тъй като е възможно в периода на адаптация към еврото служители в различни учреждения да допускат грешки. Ако забележите такава, не се колебайте да я отбележите.


Зареждане! Моля, изчакайте ...



ИЗПРАТИ НОВИНА
