ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жегата се завръща
В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 15°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 578
|предишна страница [ 1/97 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов вид застраховка набира популярност у нас
22:58 / 06.08.2025
Цените по заведенията на морето "завряха", порция миш-маш удари 1...
22:54 / 06.08.2025
Здравко от Big Brother: Ето така стават големите бели по морето!
23:09 / 06.08.2025
Шофьор на "Мерцедес" получи три фиша за едно и също нарушение, за...
19:56 / 06.08.2025
Пеевски с жесток удар по "Лукойл", сезира много институции!
19:51 / 06.08.2025
Делян Добрев: ПП за пореден път сложиха прът в колелото на развит...
20:42 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS