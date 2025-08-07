ИЗПРАТИ НОВИНА
Жегата се завръща
Автор: Цвети Христова 07:43Коментари (0)161
©
Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 29° съобщиха от НИМХ. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
