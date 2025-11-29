ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жалко! Сняг по Коледа няма да има
Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и по високите полета е от 0 до 2 градуса, в Горнотракийската низина - 2-3 градуса, по Черноморието и в най-южните райони - 4-6 градуса, а в планините - от минус 8 до минус 2 градуса.
Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 литра на квадратен метър, в планините - до 70 литра на квадратен метър, а в най-южните райони - между 70 и 110 литра на квадратен метър.
Декември ще започне със сравнително топло време, но в средата на първото десетдневие има вероятност за валежи
Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.
През втората половина от първото десетдневие на декември се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите.
Астрономическата зима настъпва на 21 декември, около Коледа ще има валежи, но температурите ще се по-високи от обичайните
В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи. Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.
Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.
Астрономическата зима започва на 21 декември в 17:03 часа.
