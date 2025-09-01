ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение в Южна България
То е с магнитуд от 3.2 по скалата на Рихтер и е отчетено на 11.3 км североизточно от град Кермен, Сливенско. Дълбочината му е 12 км.
Припомняме, че на 17 август в района на Кермен беше регистрирано земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер.
Още новини от Национални новини:
Мощен порой удави Китен, всичко е под вода!
23:22 / 31.08.2025
Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за д...
20:27 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от Бъл...
20:09 / 31.08.2025
Отиде си поетът Кирил Кадийски
18:43 / 31.08.2025
Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе ...
18:23 / 31.08.2025
Урсула фон дер Лайен пристигна на летище "Пловдив"
17:58 / 31.08.2025
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
