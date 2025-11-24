ИЗПРАТИ НОВИНА
Завръща се любимо предаване от 90-те години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:31
©
"Като лъвовете" се завръща отново на сцена. Спектакълът ще се проведе на 18 декември в Зала 1 на НДК в рамките на Новогодишния музикален фестивал от 19 ч.

"Завръща се любимо предаване от 90-те години, когато имаше детски предавания. Сега няма. Отбелязвам скромен творчески юбилей - 45 години на сцена като актьор, режисьор, театрален педагог най-вече. Реших да го свърша с това предаване, което ми даде много", каза легендарният водещ Ники Априлов.

"То е едно от малкото предавания с такъв дълъг телевизионен живот. Всяка година за Коледа правехме големи, пищни спектакли. Харесвам този начин на сценично представяне. Наблюдавам в последните години, че няма за деца нищо. Реших, че мога да вляза в контакт с моите приятели и колеги и в рамките на новогодишния музикален фестивал да направим този спектакъл", разкри Априлов пред Bulgaria ON AIR

Спектакълът е и за родителите, отбеляза гостът.

"Във всеки случай няма да е изреждане на певци един след друг. Направих повече дуети между пораснали вече деца, които отдавна са певци и актьори, и малко, които открих сега. Ще гостуват мои приятели като Веско Маринов, Роси Кирилова, Драго Драганов, Вениамин, Михаела Филева. Ще бъде пъстро, цветно, позитивно", сподели още режисьорът.

"Децата не обичат само да репетират. Те обичат да имат изява. Нашето предаване даваше такава изява. В музикалните формати има много талантливи млади хора. Проблемът е, че те не разбират, че тукашната почва, българска, понякога не търпи музика, която не е наша. Българинът обича мелодичната песен", смята Априлов.


