|Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България категорично заявяват, че не виждат проблем, а ако има такъв, той е изкуствено създаден.
Българският туризъм и заведенията в частност имат много проблеми, свързани с данъчна система, липса на държавни регулации, неравнопоставеност в сравнени с конкурентните ни пазари. Но посрещането на Новогодишната нощ със сигурност не е сред тях.
Още повече, че правилата са ясно разписани и никой няма повод за притеснение.
"В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция“, пише на сайта evroto.bg.
Така че настойчиво молим да не се създава излишна паника. Това вреди на бизнеса, оттам на икономиката и на държавата като цяло.
Ако все пак има останали някакви съмнения и някой неразбрал, настояваме Министерството на туризма да организира мащабна глобална среща за бранша до средата на месец декември, на която допълнително да бъдат разяснени евентуални спорни въпроси.
