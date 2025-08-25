ИЗПРАТИ НОВИНА
Затвориха една от границите ни с Гърция в пика на сезона!
Автор: Петър Дучев 08:02
©
Ограничават преминаването през гранично контролно-пропускателния пункт Златоград - Термес.

Забраната ще важи от днес до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия. 

Ограничението засяга един от най-натоварените маршрути между Родопите и Северна Гърция, използван както от туристи, така и от местни жители.


