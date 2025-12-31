ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заснеха последния изгрев за 2025 година при минус 25 градуса
На връх Мусала дежурните наблюдатели в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология са измерили минус 25 градуса по Целзий.
"Минус 25, умерен вятър, няма много навалица на пирамидата", отбелязва Росен Димитров, заснел последния изгрев на годината от 2925 метра надморска височина.
