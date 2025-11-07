ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Засилено полицейско присъствие на ГКПП-тата този укинед 
Автор: Елена Николова 16:54Коментари (0)53
©
От днес до неделя включително, в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове у нас, в това число в граничните зони на шенгенските граници, предстоят засилени физически контролни проверки. Ще се проверят както български, така и чуждестранни граждани. Това каза пред журналисти комисар Мария Ботева - заместник-директор на "Пътна полиция".

Зоните, в които контролът ще бъде засилен са ГКПП "Дунав мост 1" при Русе, ГКПП "Дунав мост 2" при Видин, ГКПП "Кулата", ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Драгоман".

"Ще бъдат връчени електронни фишове и наказателни постановления на български и чужди граждани, като ще има възможност глобите да се плащат на място чрез мобилни ПОС терминали", допълни още Ботева.

Тя заяви, че в първата десетдневка от месеца има много извършени проверки, свързани с нарушенията на пешеходци. От 11 ноември ще започне втората десетдневка,която вече ще бъде насочено основно към контрол на пешеходци, както и към водачите на превозни средства, които трябва да внимават относно пешеходците, които са най-уязвими на пътя.

"Няма значение, че имаме десетдневки с определени акценти. Всеки, който бъде установен в нарушение, спрямо него ще се прилага съответната отговорност, било то административно-наказателна или наказателна“, заключи комисар Мария Ботева.

"Фокус" припомня, че тази сутрин гонка с мигранти завърши с тежък инцидент на околовръстния път в Бургас, където загинаха шестима души. Водачът на автомобила, превозвал 10 чуждестранни граждани е самокатастрофирал.

Преди дни на ГКПП-тата беше обявена и международна специализирана полицейска операция на главните дирекции на МВР "Гранична полиция“ и "Борба с организираната престъпност“, Агенция "Митници“ и с подкрепата на Европол.


Още по темата: общо новини по темата: 114
06.11.2025 Разбиха престъпна група, превозваща мигранти с униформи на полицаи и
граничари
05.11.2025 Чуждестранни служби съдействат в мащабна спецоперация у нас
26.10.2025 Полицията залови пияни и надрусани шофьори зад волана
13.10.2025 При полицейска операция в София са открити трима, обявени за общодържавно издирване
13.10.2025 ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин
22.09.2025 Само за ден: 18 пияни и 8 дрогирани седнаха зад волана, но бяха спрени
навреме
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
След оспорвани дебати: Парламентът с окончателно решение за "Луко...
16:48 / 07.11.2025
Даниел Митов: Трябва да се знае, че българската граница не може д...
15:20 / 07.11.2025
Издигат паметник на Захари Стоянов в София
14:53 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е сви...
13:14 / 07.11.2025
Край на безнаказаното натискане на газта по АМ "Тракия"!
13:25 / 07.11.2025
Хотелиери: Защо на едни увеличават заплатите и осигуряват комфорт...
12:59 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: