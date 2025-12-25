ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите 6 месеца обмяната ще е без такса.
В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на "Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.
Началникът на сектор "Измами“ в ГДНП гл.инспектор Златка Падинкова препоръчва през м. януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта.
Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.
Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно подайте сигнал на тел. 112 или посетете най-близката структура на МВР!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1524
|предишна страница [ 1/254 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христов...
11:15 / 25.12.2025
Обстановката по пътищата е усложнена!
11:01 / 25.12.2025
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
09:41 / 25.12.2025
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS