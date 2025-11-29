ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започват проверки за безопасност на коледни играчки, украса и пиротехника
Целта на кампанията е осигуряване безопасността на потребителите.
Във фокуса на проверките попадат следните групи продукти – детски играчки; коледна електрическа украса и пиротехническите изделия от категории F1, F2, F3, Т1 и Р1.
Изброените продукти са едни от най-търсените стоки за Коледа и Нова година.
При проверките вниманието на инспекторите от ГДНП ще бъде насочено към установяване наличието на: маркировка за съответствие; инструкция за употреба; наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продукта на пазара; специфични предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба на продуктите.
По време на поредната “КОЛЕДНА КАМПАНИЯ 2025", при наличие на несъответстващи продукти, служителите на ГДНП към ДАМТН ще издават Заповеди за спиране на тяхното разпространение.
От ДАМТН съветват потребителите, при закупуване на горепосочените продукти, да се уверят за наличие на маркировка за съответствие СЕ, инструкция за употреба на български език и информация за наименование и адрес на икономическия оператор пуснал продукта на пазара, което е гаранция за качеството и безопасността на продуктите.
Потребителите могат да се запознаят със съвети за безопасност и практически съвети при покупка на детски играчки, електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия ТУК.
