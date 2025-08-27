ИЗПРАТИ НОВИНА
Заплатите в университетите: От 2146 лв. до 5198 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:32
© NOVA NEWS
Синдикатите в сектор "Образование" се надяват, че влизането на България в еврозоната ще бъде гаранция за устойчиво повишаване на заплатите в сферата на образованието. В Министерството на образованието вече е започнал диалог със Синдиката за висше образование към КНСБ. Какви искания поставят синдикатите за 2026 г. и защо има големи разлики в заплащанията - коментира доц. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншови синдикат "Висше образование и наука“ към КНСБ.

"Работим с прогнозни данни. Все още няма ориентири, подадени от Министерството на финансите – нямаме заложен Брутен вътрешен продукт. Разполагаме единствено с прогнозата на БНБ и на Министерството на финансите, но ясни числа засега липсват,“ поясни доц. Вълчева.

Минималната работна заплата от 2025 г. ще бъде 1213 лева, което представлява ръст от 12,6%. Средната брутна работна заплата за страната се очаква да достигне 2800 лева към края на годината.

"На база тези данни ние правим своите изчисления и прогнози за сектор "Висше образование“, подчерта пред NOVA NEWS доц. Вълчева.

Заплатите във висшето образование – основен акцент

Висшите училища в България се финансират основно чрез държавната субсидия за издръжка на обучението, 80% от която отива за заплати и осигуровки.

"Ние нямаме отделен фонд "Работна заплата“. Разполагаме със субсидия, която покрива издръжката на обучението. 80% от нея е дялът за възнаграждения. Именно там поставяме акцента,“ заяви доц. Вълчева.

Тя допълни, че държавата осигурява около 70% от средствата, а останалите 30% се формират от студентските такси. "Студентите са също участници в този процес по смисъла на Закона за висшето образование,“ посочи тя.

Разлики между университетите – от 2000 до 5000 лева средна заплата

Вълчева поясни, че има съществени различия в заплащането на преподавателите в различните висши училища.

Най-високата средна брутна работна заплата е в Медицинския университет – София – около 5198 лева. В Академията за музикално и танцово изкуство средната заплата е 3034 лева. Най-ниската е във Висшето училище по телекомуникации и пощи – 2146 лева.

"Медицинският университет е изследователски. Покрива високи показатели за качество. Висшето образование е единствената система която има качествени критерии, съобразно които се финансира системата. И Софийският, и Техническият са на много високо ниво", уточни тя относно възнагражденията.

Колко пари са нужни на университетите

По данни на синдикатите, за 2025 година общата субсидия за държавните висши училища (без военните и полицейската академия) възлиза на значителни суми.

• 141 милиона лева (72,1 млн. евро) са необходими за заплати и осигуровки;

• 35 милиона лева (17,9 млн. евро) – за текущи разходи като ток, вода, отопление, консумативи за учебния процес;

• 42 милиона лева (21,5 млн. евро) – за социално-битови дейности: студентски стипендии, общежития, столово хранене.

"Като синдикат за нас е важно не само достойното възнаграждение на преподавателите, но и условията за учебен процес – материали, консумативи, отопление. Също така винаги сме поставяли акцент върху студентските и докторантските стипендии, както и условията за живот в общежитията,“ каза още доц. Вълчева.







Aнонимен
преди 32 мин.
Как не ви е срам, учениците неграмотни, студентите нямат елементарни познания, но вие само за заплати ламтите!
