Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто

© Прокурор Иво Илиев е баща, син и съпруг, опитали са се да го убият. Човекът е в изключително тежко състояние. Това заяви заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев, предаде репортер на "Фокус".



По думите му деянието е посегателство върху държавността на България. "Никой от нас не може да бъде спокоен - няма значение дали си прокурор, или обикновен гражданин. Нападнат е пред дома си физически, изключително грубо и брутално", каза той.



Кънев коментира, че към момента на дейците не са ясни. "Най-вероятно (бел от ред: нападението) е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто или спор по повод футболен отбор“, каза още той.