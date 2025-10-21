ИЗПРАТИ НОВИНА
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто
Автор: Лора Димитрова 18:35Коментари (0)302
©
Прокурор Иво Илиев е баща, син и съпруг, опитали са се да го убият. Човекът е в изключително тежко състояние. Това заяви заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев, предаде репортер на "Фокус".

По думите му деянието е посегателство върху държавността на България. "Никой от нас не може да бъде спокоен - няма значение дали си прокурор, или обикновен гражданин. Нападнат е пред дома си физически, изключително грубо и брутално", каза той.

Кънев коментира, че към момента на дейците не са ясни. "Най-вероятно (бел от ред: нападението) е свързано с работата му, не ми прилича на скарване за паркомясто или спор по повод футболен отбор“, каза още той.


Още по темата: общо новини по темата: 2
21.10.2025 Мирослав Рашков за пребития прокурор: С опасност за живота е
21.10.2025 Правосъдният министър назначи охрана на семейството на Иво Илиев






