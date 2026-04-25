От лято 2026 г. плажът "Атанасовска коса 1“, познат на бургазлии като Евиния плаж, вече има концесионер. Това е "Еспи Агро“ ООД, дружеството, което е спечелило процедурата още през 2024 г., но договорът дълго време останал блокиран заради обжалвания. Едва сега 15-годишната концесия влиза в сила.

Номинални собственици на фирмата са Страхил Страхилов и Петър Първанов. В Националния концесионен регистър "Еспи Агро“ ООД е посочена и като концесионер на "Обзор – Юг“. Най-видимият ангажимент на новия стопанин е цената на плажните принадлежности, пише "Флагман.бг".

"Еспи Агро“ ООД е поело задължение пред Министерството на туризма за целия срок на договора да предоставя чадър и шезлонг по 1 лев с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности.

В последните дни на ивицата вече се вижда първият знак за бъдещата концепция. Започнал е монтажът на едно от заведенията, разположено почти в края на плажа, възможно най-далеч от основния поток. Това подсказва намерение тази част да бъде развита като вечерна и нощна зона.

Подобен модел следваше и последният стопанин на плажа Диян Дачев, който превърна Евиния плаж в една от разпознаваемите летни точки за нощен живот в Бургас.

Одобрената схема показва ясно как ще бъде разпределена територията. Плажът разполага с две платени зони. Платена зона №1 е с площ 2 360 кв. м, и платена зона №2 е с площ 2 223 кв. м. Наред с тях са предвидени и свободни зони, като най-голямата от тях е свободна зона №3 с площ 7 547 кв. м.

По схемата е отбелязано, че свободното разполагане достига 93.64% от дължината на бреговата линия пред активната площ. Самата брегова линия е 228.5 метра. За хора с увреждания е отделена зона от 150 кв. м. Предвидени са и пътеки за преминаване с обща площ 640 кв. м.

Задължителните обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, буква "а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са с обща площ 208 кв. м. В тях влизат два спасителни поста по 4 кв. м, или общо 8 кв. м, медицински пункт с площ 30 кв. м, обект за тоалетни, душове и съблекални с площ 14 кв. м, отделен обект за тоалетни с площ 60 кв. м, три душа с площ 6 кв. м, както и три обекта за санитарно-хигиенно поддържане и склад, всеки по 30 кв. м.

Търговската и развлекателната част от своя страна включва три обекта с обща площ 328 кв. м. Първият е за спортно-развлекателна дейност и сцена с площ 48 кв. м. Другите два са заведения за бързо обслужване. Едното е с площ 202 кв. м и допълнителна търговска площ 180 кв. м. Второто е с площ 78 кв. м и допълнителна търговска площ 148 кв. м. Така общата допълнителна търговска площ също достига 328 кв. м.

На терен са предвидени три входа, декоративни арки, декоративна преграда с озеленяване, служебен вход, слънцезащитна мрежа и охраняема зона към морето.

Разпределението показва стремеж към разделяне на функциите: платените зони са в централната част, свободната площ остава значителна, обслужващите обекти са разположени по протежение на ивицата, а търговската зона е концентрирана така, че да не заема основния плажен фронт.

За Бургас това е важна промяна, защото този плаж от години има своя публика, своя история и своя образ на по-свободна, младежка и вечерна точка край морето.