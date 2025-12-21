ИЗПРАТИ НОВИНА
Задържаха мъж, нападнал и обрал възрастна жена посред бял ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:38Коментари (0)244
© GettyImages
Задържаха 28-годишен мъж от бойчиновското село Лехчево, нападнал и обрал възрастна жена. Инцидентът е станал посред бял ден, предаде БНР.

 

Вчера към 13.30 часа възрастната жена от Лехчево се прибирала към дома си, когато по улицата била настигната от младеж, който я блъснал и я съборил на земята. Насилникът отнел чантата на жената, в която имало хранителни продукти и портмоне със сумата от 150 лева.

Полицаите разпитали свидетел и след оперативно издирвателните действия установили и задържали 28-годишен мъж от село Лехчево. Работа по случая продължава в Районно управление Монтана.







