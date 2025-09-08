ЗАРЕЖДАНЕ...
|За какво време да се подготвим до края на септември?
От Meteo Balkans съобщават, че подобни изказвания сме чували още през юни, юли и август. Едно е ясно обаче климатичните промени се усещат все повече с всяка изминала година.
Дали ще продължим да носим къси панталони, потници и рокли предстои да разберем.
От Meteo Balkans предупреждават, че въпреки желанието ни за топло време, данните са изключително тревожни, тъй като не се очакват валежи, а само горещ въздух.
