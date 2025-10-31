ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
Заинтересуваните от активите на "Лукойл“ - "Гънвор груп“ очевидно имат опит в управлението на рафинерии, тъй като притежават няколко такива в целия свят, и съответно имат персонала, познанията и възможности да оперират рафинерии, посочи гостът. "Ако обаче отговорът е негативен, влизаме в хипотеза, до която го говорихме преди една седмица – особен управител, спиране на рафинерията с всички произтичащи от това последствия.“ Национализация на българските активи на "Лукойл“ според Куюмджиев е възможна, но това според него би било невероятен удар върху имиджа на България като правова държава членка на ЕС, защото "все пак частната собственост е неприкосновена и подлежи на пълна защита“.
Решението на парламента от днес да се спре износа на дизел и авиационно гориво експертът определи като добро решение, тъй като евентуално при една негативно за нас разрешение на казуса с "Лукойл“ и възможността рафинерията да спре, се удължава периодът, в който бихме могли да реагираме. "Управляващите няколкократно повтаряха, че има достатъчно резерви за няколко месеца на горива в страната, не само в държавния резерв, а и в компаниите, които търгуват с тези горива. Така че освен да им се доверим, аз не виждам какво друго може да направим,“ посочи той и обясни, че ако нищо не се случи в рамките на тези няколко месеца, ще почне да става проблем: "В региона се очертава много голям недостиг на горива. Конкуренцията да бъдат набавени от някъде другаде ще става силна, ще трябва да се транспортира от доста по-далеч, което се оскъпява крайния продукт.“
"Бензин ще има и горива ще има, въпросът е на каква цена. Въпросът е колко бързо управляващите ще могат да се организират да активират държавния резерв,“ заключи енергийният експерт.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови отсечки измерват средната скорост
17:10 / 31.10.2025
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа...
16:04 / 31.10.2025
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS