ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад
Автор: Цвети Христова 14:46Коментари (0)302
© Facebook
Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад. Когато си в най-добрата си сила и възможности. Ама я бъди готин и смел, когато си възрастен. Когато тялото започва да те предава. Така актрисата Яна Маринова започва последния си пост във Facebook.

Ето какво още каза тя: "Когато си изпълнен с отчаяние от случващото се наоколо. От хората. Когато най-добрите ти приятели се пречупят и започваш да виждаш едни страхливи хора, изпълнени с комплекси, но уверени в собственото си его, повярвали си, че притежават всичко и всички, защото са били достатъчно тарикати да се справят досега.

Ами да, трудно е да си смел и готин, заобиколен от такава среда. Но то това е и смисълът, когато си възрастен. Каквото и да се случва около теб, ти да бъдеш този, който може да даде верния тон - добрия пример. С ясното съзнание, че битът отминава и се променя постоянно. Тече. Идва ново, връща се старо. И така до безкрай. И твоята задача е никога да не се отчайваш и да не рухваш. Да не ставаш злобен, завистлив, страхлив. А обратното.

Да показваш, че я има и светлата страна на нещата. И тя е много хубава, носи огромно щастие, но трябва да имаш смелост да ѝ се радваш, знаейки, че отново ще дойде тъмната и така до безкрай. И в светлото, и в тъмното, да доказваш на себе си и на другите, че това е твоята задача като възрастен човек на този свят - да се бориш със страховете си и да ги побеждаваш всеки ден с развиване на знания и умения. И най-важното, със старателно отглеждане на любов в себе си. И раздаването ѝ с пълни шепи. Без страх, с ясното съзнание, че тя е неизчерпаем източник, но само, ако си готов да я заслужаваш и раздаваш постоянно".


Още по темата: общо новини по темата: 2246
15.11.2025 Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
15.11.2025 Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за
паркиране
15.11.2025 Маги Халваджиян: Настанихме част от актьорите в старчески дом
15.11.2025 Мира Добрева: Когато той се е появил, навярно е преминала комета
15.11.2025 Галена откри изложба със своите сценични тоалети
15.11.2025 Райна на ново екзотично място
предишна страница [ 1/375 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която ра...
14:14 / 16.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката ка...
13:16 / 16.11.2025
Бизнесмен: Хората от реалната икономика ще плащат повече, за да п...
12:40 / 16.11.2025
Стартира нова програма за енергийна ефективност, раздават ваучери...
12:23 / 16.11.2025
Пенсионери: Отлагането на индексацията е несправедливо и ощетява ...
12:11 / 16.11.2025
Радан Кънев: Синът ми бе задържан за един грам марихуана
10:40 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
13:34 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно, има загинали
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: