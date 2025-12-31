Възрастен мъж е в болница в Пловдив след инцидент

© bTV Пожар горя в къща и плевня в Смолян. Сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 часа, съобщиха от МВР. По първоначална информация всичко тръгва от цигара, която възрастен мъж е изхвърлил в плевнята.



От там тя се запалва и обхваща покрива на съседната къща, който е е ламаринен и затруднява пожарникарите в гасенето. В плевнята е имало животни и при опит да ги спаси е пострадал 82-годишен мъж.



По първоначални данни той е с 10-15 % изгаряния и е обгазен. Няма опасност за живота му. Транспортиран е в болница в Пловдив, съобщи bTV.