ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
Автор: Борислава Благоева 15:22Коментари (0)775
©
Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви днес, че сръбската петролна рафинерия NIS официално ще спре работа във вторник, ако САЩ не издадат лиценз за продължаване на работата на компанията, предава Danas.

Вучич подчерта, че ако лицензът от САЩ не пристигне дотогава, страната ще трябва да намери сама начин да осигури доставки на петрол и петролни деривати за следващите месеци.  

''Ние сме малка държава и не можем да функционираме без петрол, а хърватите спряха петролопровода 5 минути след налагането на санкциите. Съществува и проблемът с вторичните санкции, които могат да доведат до срив цялата ни финансова система, а чуждестранни компании до фалит. Говорихме с всички и помолихме руснаците да намерят решение'', обяснява той.  

Той допълни още, че утре ще се проведе важна среща с ръководителите на компанията, за да се решат проблемите, които ще последват за NIS, ако се наложи тя да затвори врати. Сръбският президент отбеляза, че не вярва САЩ да изпратят лиценз до вторник. 

"Утре ще имаме важна среща, на която ще решим тези проблеми. Опитах се да разбера това американско решение и не го разбрах. Ще имаме значителни проблеми, както и банковата ни система“, допълвайки: ''Американците казват, че не са получили ясна структура на промяната на собствеността между купувача и продавача. И от какво се интересуват? Вие сте получили промяна в структурата на собствеността от тези, на чиято територия се намира, а именно Сърбия. Нищо друго не би трябвало да ги интересува. Вероятно имат други интереси'', смята президентът.

Той подчерта, че не разбира и никога няма да разбере какво правят американците сега по отношение на NIS. 

"Не разбирам тяхната логика и тактика. Защо не ни дадете този лиценз? Трябва да се съобразим с тези санкции и това ще се случи в рамките на 50 дни. Почти съм сигурен, че президентът Тръмп не е запознат с подробностите. Много високопоставени служители на Държавния департамент са наясно с това, но въпросът ми е какво точно правите сега? От този вторник няма да имаме работеща рафинерия. Ще внасяме петрол по различни начини. Говорихме с Унгария за изграждане на петролопровод с няколко тръби, така че да получаваме и бензин, не само суров петрол'', посочва Вучич и добавя: "Ако ми кажете, че има друг начин, склонен съм да го чуя“.


Още по темата: общо новини по темата: 42
21.11.2025 Влизат в сила санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт"
14.11.2025 Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу "Лукойл" удрят повече Европа, отколкото Русия
14.11.2025 Великобритания направи изключение от санкциите за българските дружества на ''Лукойл''
08.11.2025 Орбан: САЩ освободиха Унгария от санкциите за енергийни доставки от Русия
25.10.2025 Руският фондов пазар се срина
18.07.2025 ЕС одобри 18-ия пакет от санкции срещу Русия
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
14:12 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Национална волейболна лига за жени 2024/2025
България в еврозоната
Президентски избори 2026 година
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: