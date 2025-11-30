Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини

© Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви днес, че сръбската петролна рафинерия NIS официално ще спре работа във вторник, ако САЩ не издадат лиценз за продължаване на работата на компанията, предава Danas.



Вучич подчерта, че ако лицензът от САЩ не пристигне дотогава, страната ще трябва да намери сама начин да осигури доставки на петрол и петролни деривати за следващите месеци.



''Ние сме малка държава и не можем да функционираме без петрол, а хърватите спряха петролопровода 5 минути след налагането на санкциите. Съществува и проблемът с вторичните санкции, които могат да доведат до срив цялата ни финансова система, а чуждестранни компании до фалит. Говорихме с всички и помолихме руснаците да намерят решение'', обяснява той.



Той допълни още, че утре ще се проведе важна среща с ръководителите на компанията, за да се решат проблемите, които ще последват за NIS, ако се наложи тя да затвори врати. Сръбският президент отбеляза, че не вярва САЩ да изпратят лиценз до вторник.



"Утре ще имаме важна среща, на която ще решим тези проблеми. Опитах се да разбера това американско решение и не го разбрах. Ще имаме значителни проблеми, както и банковата ни система“, допълвайки: ''Американците казват, че не са получили ясна структура на промяната на собствеността между купувача и продавача. И от какво се интересуват? Вие сте получили промяна в структурата на собствеността от тези, на чиято територия се намира, а именно Сърбия. Нищо друго не би трябвало да ги интересува. Вероятно имат други интереси'', смята президентът.



Той подчерта, че не разбира и никога няма да разбере какво правят американците сега по отношение на NIS.



"Не разбирам тяхната логика и тактика. Защо не ни дадете този лиценз? Трябва да се съобразим с тези санкции и това ще се случи в рамките на 50 дни. Почти съм сигурен, че президентът Тръмп не е запознат с подробностите. Много високопоставени служители на Държавния департамент са наясно с това, но въпросът ми е какво точно правите сега? От този вторник няма да имаме работеща рафинерия. Ще внасяме петрол по различни начини. Говорихме с Унгария за изграждане на петролопровод с няколко тръби, така че да получаваме и бензин, не само суров петрол'', посочва Вучич и добавя: "Ако ми кажете, че има друг начин, склонен съм да го чуя“.