ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол по алтернативни начини
Вучич подчерта, че ако лицензът от САЩ не пристигне дотогава, страната ще трябва да намери сама начин да осигури доставки на петрол и петролни деривати за следващите месеци.
''Ние сме малка държава и не можем да функционираме без петрол, а хърватите спряха петролопровода 5 минути след налагането на санкциите. Съществува и проблемът с вторичните санкции, които могат да доведат до срив цялата ни финансова система, а чуждестранни компании до фалит. Говорихме с всички и помолихме руснаците да намерят решение'', обяснява той.
Той допълни още, че утре ще се проведе важна среща с ръководителите на компанията, за да се решат проблемите, които ще последват за NIS, ако се наложи тя да затвори врати. Сръбският президент отбеляза, че не вярва САЩ да изпратят лиценз до вторник.
"Утре ще имаме важна среща, на която ще решим тези проблеми. Опитах се да разбера това американско решение и не го разбрах. Ще имаме значителни проблеми, както и банковата ни система“, допълвайки: ''Американците казват, че не са получили ясна структура на промяната на собствеността между купувача и продавача. И от какво се интересуват? Вие сте получили промяна в структурата на собствеността от тези, на чиято територия се намира, а именно Сърбия. Нищо друго не би трябвало да ги интересува. Вероятно имат други интереси'', смята президентът.
Той подчерта, че не разбира и никога няма да разбере какво правят американците сега по отношение на NIS.
"Не разбирам тяхната логика и тактика. Защо не ни дадете този лиценз? Трябва да се съобразим с тези санкции и това ще се случи в рамките на 50 дни. Почти съм сигурен, че президентът Тръмп не е запознат с подробностите. Много високопоставени служители на Държавния департамент са наясно с това, но въпросът ми е какво точно правите сега? От този вторник няма да имаме работеща рафинерия. Ще внасяме петрол по различни начини. Говорихме с Унгария за изграждане на петролопровод с няколко тръби, така че да получаваме и бензин, не само суров петрол'', посочва Вучич и добавя: "Ако ми кажете, че има друг начин, склонен съм да го чуя“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 42
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магази...
14:12 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS