Всяко такси, което излезе без стикер с двойно обозначаване и без касов бон, който да е в двете валути, е в нарушение

До днес е срокът, в който трябва да бъдат пренастроени апаратите в такситата, така че да издават касови бонове в лева и евро.



Подменени, съгласно Закона за въвеждане на еврото, трябва да бъдат и стикерите с обозначените цени за превоз в двете валути върху таблото и стъклото на автомобила.



"Всеки автомобил, който излезе без стикер с двойно обозначаване и без касов бон, който да е в двете валути, е в нарушение. Очаквам засилване на контрола", предупреди пред БНР Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат



Когато за един и същи тип нарушение бъде съставен акт и е наложена санкция, при три такива нарушения в рамките на една година, това дава основание на отнемане на разрешението за превоз, т.н. лиценз".



За таксиметрови автомобили, които не са спазили новите изисквания, ще следят от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", НАП, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Комисия за защита на потребителите.