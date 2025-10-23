ИЗПРАТИ НОВИНА
Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хеликоптер в Пловдив
Автор: Елиза Дечева 18:53
©
Министерството на отбраната съобщи, че днес, 23 октомври, по време на изпълнение на планирани парашутни скокове, е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции.

Пострадалият е младши сержант М.М., който незабавно е транспортиран с военен хеликоптер до болница "Свети Георги" в Пловдив. Там му се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на състоянието му.

От Министерството уточняват, че близките на военнослужещия са уведомени за инцидента. Повече информация за здравословното му състояние ще бъде предоставена на по-късен етап.







