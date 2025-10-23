ЗАРЕЖДАНЕ...
|Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хеликоптер в Пловдив
Пострадалият е младши сержант М.М., който незабавно е транспортиран с военен хеликоптер до болница "Свети Георги" в Пловдив. Там му се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на състоянието му.
От Министерството уточняват, че близките на военнослужещия са уведомени за инцидента. Повече информация за здравословното му състояние ще бъде предоставена на по-късен етап.
