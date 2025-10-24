Пострадалият командос е в интензивно отделение в Пловдив

© Plovdiv24.bg Военнослужещият от Съвместното командване на специалните операции, който вчера пострада при парашутен скок, е със сериозни травми, научи Plovdiv24.bg. Откаран е в пловдивската университетска болница "Свети Георги“. Бил транспортиран с военен хеликоптер.



От университетската болница съобщиха, че пациентът е настанен в интензивно отделение. Лекарите засега не дават повече информация. Според непотвърдена официално информация командосът е извършвал втория си скок за деня, когато по все още неизяснени обстоятелства парашутът му не се е разтворил по правилата.



В момента екипи на Военна полиция разследват случая. Образувано е досъдебно производство.