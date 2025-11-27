ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
Експертите подчертават, че няма нужда левовете да се обменят преждевременно. Ранната обмяна може да се окаже по-скъпа и да подведе хората към нелегитимни услуги.
След 1 януари 2026 г. обмяна на левове в евро трябва да се прави само в БНБ, търговските банки и клоновете на "Български пощи“. Именно тези институции ще работят по официалния фиксиран курс.
В същото време обменните бюра ще използват различни и обикновено по-неизгодни курсове, а всяка "сделка“ на улицата се определя като сигурна измама.
При обмен на суми над 10 000 лева банките ще продължат да изискват документи, удостоверяващи произхода на средствата – практика, която действа и в момента.
Гражданите се успокояват, че дори да забравят да обменят левови банкноти навреме, БНБ няма да поставя срок за тяхната замяна с евро. Централната банка ще е единственото място, където ще продължат да се приемат и повредени – скъсани или зацапани – банкноти. Същите правила ще важат и за левовите монети.
Институциите призовават хората да се информират от официални източници и да не предприемат рискови действия, за да избегнат измами по време на прехода към еврото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1430
|предишна страница [ 1/239 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове ...
09:09 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS