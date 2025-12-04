ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте какво се случва пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя
Автор: Елиза Дечева 20:50Коментари (1)1243
©
виж галерията
Граждани се събраха пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя с едно единствено послание - "Тръгнете си с мир". 

Протестиращите оставиха и "подарък" - картина пред дома на Борисов, която по техни думи изобразява "партия Мафия“. Оставиха до нея и една червена роза и бял плик. 

"Не може да се живее така по този начин", каза един от участниците в протеста. 

Днес протести на партия "Възраждане" срещу правителството се провеждат в няколко града в страната.



-1
 
 
И тук два автобуса проституиращи…..протестиращи исках да кажа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

ИЗПРАТИ НОВИНА
