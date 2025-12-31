ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
На 29.12.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.
В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина евробанкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80 лева, съобщават от Агенция "Митници".
По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.
През 2025 година митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).
