Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари

Доста сериозен коментар по отношение на смъртта на шест човека, което разтърси държавата направи известният Венци Мицов. Ето какво сподели той в пост във фейсбук:



ВЪПРОСЪТ Е НА КОГО ВЯРВАТЕ



В цялата история с кошмара "Петрохан" вчера се появи една много важна гледна точка...



Тя се появи извън мейнстрийма, който яхна тая ужасна трагедия и който нашите лай*ари от политическите партии започнаха да доят като крава с цел да изкарат някой глас за предстоящите избори.



Гледната точка се появи вчера в резултат на едно интервю на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова с майката на един от "възпитаниците“ на лама Калушев.



Ето ви я и тезата. Момчето живее в сбъркано семейство с много пари. Майката очаква едно, момчето не отговаря на очакванията. Тя очевидно е очарована от духовния тюрлюгювеч на Калушев и, понеже е страхотна майка, праща детето си на далай лама или както там се казва той в Мексико.



Синът ѝ обаче започва да говори, че нещо не е наред. Че има някакъв проблем.



И тук майката ни дава точната гледна точка – "НЕ МУ ВЯРВАМ, ТОЙ Е МОРАЛНИЯТ УБИЕЦ НА КАЛУШЕВ“.



Аз няма да коментирам това. Няма да коментирам и събития и факти, които не са ми ясни.



Ще коментирам само и единствено "вярата“.



В последните години обществото ни е жестоко поляризирано. Ако хората не бяха такива сдуханяци, отдавна щяха да са си обявили гражданска война и да се трепят по улиците с камъни или с арсенала на някое природозащитно НПО...



Само че ние сме си книжно-канални плъхове и се бием само с думи. Толкова ни е смелостта, а и топките са ни малки като лешници.



В тази поляризация няма нищо нормално. Тя не възниква нито на база "обективна действителност“, нито на база "идеи за бъдещето“.



Тази поляризация идва само от едно – НА КОГО ВЯРВАМЕ.



Ето ви пример.



Една много стара политическа партия – тази на социалистите – е образец на ретроградното от времето на реформите. Тя обаче прави коалиция със своя най-голям враг евър – партията на бившия премиер Иван Костов.



И всичко, което тия два субекта са ви говорили, изведнъж трябва да ви бъде представено по друг начин.



Какво правите вие? Вместо да им теглите една майна и да ги замеряте с камъни, вие започвате да четете опорките на тия субекти и да им вярвате.



Или друго – ГЕРБ и ППДБ. Вторите искат да вкарат първите в затвора, обаче в един момент правят коалиция.



И вие, вместо да отидете и да им избиете зъбите, започвате да четете писанията на техните "евангелисти“ и да им вярвате. И да викате – "ето, това е отговорното поведение“.



Изобщо, в света, който сами си създадохме, вече няма никакво значение какво се случва. Важното е на кого вярваш.



Затова по COVID измря населението на един град като Перник, защото вярвахме повече на врачки, отколкото на науката (не че науката и тя не послъгваше относно това дали тоя вирус не е бил създаден като оръжие от братята китайци, ама карай).



Затова много българи загубиха много пари, защото повярваха на ало измамници и започнаха да меткат торби с клети български левове (амин, RIP бг лев), защото някой се обадил и взел да цвили по телефона.



Затова сега една майка излиза по телевизията и казва – "АЗ НЕ ВЯРВАМ НА СИНА СИ, ВЯРВАМ В СОЕВИЯ ДАЛАЙ ЛАМА“.



Пичове, ние сме изправени пред същия проблем, пред който са били изправени и средновековните ни предшественици, които са осъждали на клада някоя млада жена от селото, само защото тя е много хубава и мъжете я зяпат.



По същия начин, със силата на същото невежество, ние и днес вярваме на идиоти, на злонамерени боклуци и на изчаткали гурута, като соевия петрохански лама.



И понеже вярваме, оставаме кьорави за това, което се случва около нас.



Шопенхауер казваше, че светът съществува само в собствената ни воля и представа. И че светът е различен за всеки, защото зависи само от това как го виждаш.



Опасявам се, че светът за нас вече не съществува, защото ние не го виждаме през собствените си очи, а го гледаме през очите на онези, на които вярваме...



И с това свършвам.



Нямам надежди за нашето скапано общество, населяващо територия, наречена България.



Нямам и никакво усещане, че случаят "Петрохан" ще е последен.



Знам само, че хората уж се развиват, а с всяка нова технология стават все по-тъпи и зависими от предварително сдъвкана информация.



Не е важно какво се случва. Важното е на кого вярваш...