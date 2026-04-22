Най-накрая има условия за връщане към модела на управление от периода 1997–2009 година, когато България е имала по-дългосрочна политическа стабилност. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по Радио Фокус. По думите му за тези 12 години страната е имала три правителства, които са изкарали пълен четиригодишен мандат – фактор, който според него е от ключово значение за нормалното функциониране на държавата.

Велев коментира, че честите избори сериозно ограничават способността на институциите да работят ефективно.

"Коефициентът на полезно действие на държавата при избори веднъж на четири години е седем осми, защото половин година преди и доста след избори държавата не работи ефективно. Ако на две години има избори, този коефициент става три осми. Ако всяка година има избори – една осма“, посочи той.

Според него при подобна политическа нестабилност проблемите не се решават, а се натрупват и задълбочават.

Представителят на бизнеса отправи критики към фискалната политика през последните години, като я определи като "бюджетна вакханалия“.

По думите му България рискува да повтори сценария на Гърция отпреди 15 години, ако не бъдат предприети навременни мерки.

"Бюджетът вече е извън всякакви граници. Ние практически сме в свръхдефицит, което ще се разбере по-късно. И трябва да се предприемат непопулярни мерки“, заяви Велев.

Той подчерта, че страната дълго време е поддържала разумна фискална политика и умерен икономически растеж, което е помогнало за догонване на гръцкия стандарт по паритет на покупателната способност.

Според Велев е необходимо връщане към балансирани бюджети, които да следват икономическия цикъл - при растеж да се трупат резерви, а при криза те да се използват.

Той предупреди, че натрупаните резерви вече са изчерпани, което допълнително ограничава възможностите на държавата.

Като втори сериозен проблем Велев посочи демографската криза и липсата на работна сила.

"Имаме недостиг на човешки ресурси за икономиката. Крайно време е да спрем да говорим колко е хубаво да се разкриват нови работни места и по това да се оценява един инвестиционен проект“, каза той.

По думите му фокусът трябва да се измести към производителността и автоматизацията, така че с по-малко работещи хора икономиката да създава повече стойност.