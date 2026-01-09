ЗАРЕЖДАНЕ...
|Валежи в цялата страна ни очакват утре
В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 16 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 13 мин. и залязва в 11 ч. и 29 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.
