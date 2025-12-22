ЗАРЕЖДАНЕ...
|В дните около Коледа и Нова година магазините на А1 ще обслужват клиенти с променено работно време
Магазините на А1 в цялата страна са два типа според локацията си – в търговски центрове или в супермаркети "Кауфланд“ и такива извън търговски центрове. Планирани са известни различия в работното време на двата типа магазини през празничните дни.
Обектите, които се намират в търговски центрове или супермаркети "Кауфланд“, ще работят със стандартно работно време, с изключение на 24 и 31 декември, когато ще затворят в 17:00 часа. Те ще останат затворени на 25 декември и 1 и 2 януари.
За да гарантират удобството на клиентите си, част от магазините извън търговски обекти също ще работят в някои от дните около празниците от 10:00 до 17:00 часа (с изключение на 31 декември, когато ще бъдат отворени до 16:00 часа). Точна справка с работното време на всеки един магазин може да бъде открита онлайн на сайта на телекома.
Видео магазинът на А1 също ще работи с променено работно време през празничните дни. Той ще бъде затворен на 25 декември, 1 и 2 януари, а на 31 декември ще бъде на разположение от 10:00 до 15:00 часа за клиентите, които искат да се свържат с търговски консултант с видео връзка. Във всички останали дни магазинът ще работи със стандартно работно време.
