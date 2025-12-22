ИЗПРАТИ НОВИНА
В дните около Коледа и Нова година магазините на А1 ще обслужват клиенти с променено работно време
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44
©
Магазините на А1 ще бъдат с празнично работно време в дните около Коледа и Нова година. Единствените почивни дни, в които всички търговски обекти в страната ще останат затворени, са 25 декември и 1 и 2 януари. В този период потребителите могат да се информират по технически въпроси за използваните от тях услуги в А1 Помощник и да получават съдействие от чатбота на компанията АВА, който отговаря писмено за секунди по над 250 теми. Клиентите на телекома ще могат да разчитат и на дигиталното приложение за самообслужване Моят А1.

Магазините на А1 в цялата страна са два типа според локацията си – в търговски центрове или в супермаркети "Кауфланд“ и такива извън търговски центрове. Планирани са известни различия в работното време на двата типа магазини през празничните дни.

Обектите, които се намират в търговски центрове или супермаркети "Кауфланд“, ще работят със стандартно работно време, с изключение на 24 и 31 декември, когато ще затворят в 17:00 часа. Те ще останат затворени на 25 декември и 1 и 2 януари.

За да гарантират удобството на клиентите си, част от магазините извън търговски обекти също ще работят в някои от дните около празниците от 10:00 до 17:00 часа (с изключение на 31 декември, когато ще бъдат отворени до 16:00 часа). Точна справка с работното време на всеки един магазин може да бъде открита онлайн на сайта на телекома.

Видео магазинът на А1 също ще работи с променено работно време през празничните дни. Той ще бъде затворен на 25 декември, 1 и 2 януари, а на 31 декември ще бъде на разположение от 10:00 до 15:00 часа за клиентите, които искат да се свържат с търговски консултант с видео връзка. Във всички останали дни магазинът ще работи със стандартно работно време.


