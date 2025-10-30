ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В Карлово гласуват важно решение за новия завод за барут
На церемония в Министерския съвет България и германският технологичен концерн "Райнметал" поставиха началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.
Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Новооткритите работни места ще са около 1000. Проектът трябва да се реализира до 3 години. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 27 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Интерактивна карта показва всички участъци с контрол на средната ...
08:09 / 30.10.2025
Очаква ни слънчев ден и топло време
08:11 / 30.10.2025
Нова доза тежки валежи в тази част на България
23:03 / 29.10.2025
Румяна Бъчварова: Съществени фактори могат да предизвикат обществ...
22:41 / 29.10.2025
Експерт за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетрес...
22:40 / 29.10.2025
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна то...
22:40 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS