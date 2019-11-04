Óæàñ íà àâòîáóñíà ñïèðêà, ìëàä øîôüîð ïîìåòå òðèìà

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21-ãîäèøíèÿò âîäà÷ íà ëåê àâòîìîáèë "Ôîëêñâàãåí", ïî âðåìå íà äâèæåíèå, ïîðàäè íåèçÿñíåíè êúì ìîìåíòà ïðè÷èíè, ãóáè êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå êà÷âà íà òðîòîàðà, êúäåòî áëúñêà òðèìà äóøè, ñòîÿùè íà ñïèðêàòà.
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"Æúëòî" ïðåäóïðåæäåíèå çà äíåñ
09:10 / 04.11.2019
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