ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето
Заставам пред вас с мисълта, колко е трудно човек да каже нещо значимо и истинско пред хора, които с опита, натрупан през годините, притежават едно от най-ценните неща – житейската мъдрост. Вие сте поколението, което е вписало в биографиите си повечето от най-важните периоди на най-новата ни история. Често дори си мисля колко много може да се случи в рамките само на един човешки живот, колко много неща и събития човек може да преживее и да види.
Едва ли ще кажа нещо ново, нещо, което не знаете, но привилегията да преживеете не една, а няколко исторически и политически промени, за съжаление, ви направи поколението, което е и най-ощетено от това. Уверявам ви, зная как и многократните промени в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето.
Но когато става въпрос за реформа, за промяна в осигурителната и пенсионната система, е обяснимо донякъде да е трудно и понякога мъчително. Опитваме се да черпим от най-доброто в опита на останалите страни в Европа, минали по този път и постигнали добри резултати. И мога да кажа, че вече сме оставили зад гърба си най-трудния и несигурен период в това отношение.
Мога да ви уверя, че ръководството на Националния осигурителен институт, и аз, в качеството ми на управител, не сме далеч от вашите проблеми, най-малкото защото и нашите родители са част точно от вашето поколение.
Освен това си даваме сметка, че животът тече твърде бързо и неусетно, както обикновено става, ние самите ще се озовем не в "третата възраст“, както често се казва, а аз предпочитам да го нарека – "златния период на живота“.
Затова е задължително всички политици и институции да признаят като приоритет проблемите на възрастните хора и да полагат всички необходими усилията да ви бъдат осигурени спокойни старини и възможност да се радвате на децата и внуците си.
Може да звучи твърде оптимистично, но наистина се надявам това време да не е далеч. Ние от Националния осигурителен институт правим всичко възможно да го приближим по-скоро до вас.
Позволете ми да ви поздравя най-искрено с 1-ви октомври – датата, определена от ООН, за ваш Международен ден!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
10:50 / 01.10.2025
НОИ с информация за изплащането на пенсии и обезщетения
10:54 / 01.10.2025
Брутално насилие от учител над дете в детска градина?
09:45 / 01.10.2025
Огромна тапа на АМ "Тракия", но този път не заради ремонтите
09:22 / 01.10.2025
Ненков: Прочетете Хипократовата клетва – там не пише, че лекарят ...
09:18 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS