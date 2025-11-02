ЗАРЕЖДАНЕ...
|Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Цените растат, а някои тридневни пакети стигат и до две хиляди лева на човек. В същото време някои оферти в чужбина се оказват по-достъпни.
Началото на ноември. Още няма сняг, но празничните пакети вече се топят. Хотелите пускат новогодишните оферти още през юли, а до есента на местата се изчерпват. Дори президентският апартамент е зает.
"Ние вярваме, че те струват толкова, колкото ние предлагаме. Разбира се ако човек реши да сравни една почивка в България и в чужбина, трябва да има една и съща база за сравнение, така че ако човек реши да празнува в Италия в еърбиенби, най-вероятно ще плати толкова или малко повече отколкото една почивка в България", каза пред bTV Анна Божкова, управител на хотели във Велинград.
Цената на човек достига до над две хиляди лева за три нощувки. И въпреки това във Велинград заетостта е над 70%.
"За новогодишната програма то е тридневен пакет с минимален престой - трите нощувки. Включени богати закуски и вечери. Пълен достъп до минерални басейни, професионална детска анимация, както и концерт на открито", казва Анна Божкова.
И докато българските курорти се пълнят, туроператорите предлагат все по-изкушаващи пакети за топли дестинации. Според офертите за Нова 2026 година - Египет, Дубай и дори Малдивите вече се конкурират по цена с родните курорти.
На пръв поглед чуждите оферти изглеждат по-изгодни повече дни за по-малко пари. Но експертите напомнят, че в България в цената влиза не само нощувката, а и празничната вечеря и програмата. В чужбина често се плаща отделно - за вечеря, за транспорт и за забавления.
"Велинград не е най-скъпия курорт нито в България нито в света. Нито пък една цена в един хотел, която се пуска с цел реклама , може да бъде структуроопределяща за целия отрасъл. И там има 2 и 200", информира Румен Драганов, директор на института за анализи и прогнози в туризма.
По данни на туристическия бранш, три пъти повече българи ще изберат да останат в родината за празниците - най-често при роднини, приятели или в хотел с готов пакет. Но какъв бюджет биха отделили?
"В чужбина не съм излизала по Нова година, заради летищата и всички проблеми със закъсненията. Ние сме трима души, може би около 1000 лева на човек мисля, че беше резервацията", казва Елизабет.
"Стига да съм с готина компания нямам бюджет. Със сигурност на никой не му се иска да се прекалява с бюджета, но в последния момент винаги е една идея по-скъпо, така че е разбираемо да се даде повече", казва Анастасия.
"Предполагам, че няма е кой знае колко Кюстендил е доста западнал град за съжаление. Ние сме двама души, така че няма кой знае колко да ни струва", казва Поли.
"Може би ще се съберем с приятели, но не особено голям бюджет. Ние по принцип се събираме някъде с приятели и така празнуваме нова година. Така че със сигурност няма да е чужбина или пък нещо ново", коментира Даниел.
Някои смятат, че у нас има места, на които е скъпо, но отново избират родината.
Дали е нормално в чужбина да излиза по-евтино от България - най-вероятно не. Два месеца преди празниците местата вече се броят на пръсти. В България или чужбина - тази година празниците ще струват толкова, колкото сме готови да платим.
