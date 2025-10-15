ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учителка с няколко дипломи се изложи безкрайно много в "Стани богат"
"Това е крахът на българското образование. Абсолютно ниско ниво на обща култура, изказ, елементарни знания и отношение. Неадекватна жена, горко на децата, на които преподава. Жалко, потъва българският народ все по-надолу. Вече дипломата по никакъв начин не те прави образован".
"Това е най-простата участничка, която аз съм виждала. Един вагон дипломи и да си тъпа ,че чак вдлъбната".
"Мен ме хвана срам, за нея - не знам. Потресаващо!".
"Не искам да вярвам,че това е нивото на учителите. Никаква обща култура. Поне да не се показват! Пълна излагация, резил! Това идва да покаже,че не дипломата ти носи това под косата".
Това са само една малка част на коментарите на зрители. Защо хората мислят така - изгледайте прикаченото видео.
Коментари (1)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
