ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Учителка с няколко дипломи се изложи безкрайно много в "Стани богат"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:05Коментари (1)918
©
Играта на Деница Йорданова в "Стани богат" предизвика буря от коментари в социалната мрежа Фейсбук. Дамата бе представена от Ники Кънчев като "магистър по европеистика, с диплома по лингводидактика", която преподава английски език в начален етап в училище в Русе.

"Това е крахът на българското образование. Абсолютно ниско ниво на обща култура, изказ, елементарни знания и отношение. Неадекватна жена, горко на децата, на които преподава. Жалко, потъва българският народ все по-надолу. Вече дипломата по никакъв начин не те прави образован".

"Това е най-простата участничка, която аз съм виждала. Един вагон дипломи и да си тъпа ,че чак вдлъбната".

"Мен ме хвана срам, за нея - не знам. Потресаващо!".

"Не искам да вярвам,че това е нивото на учителите. Никаква обща култура. Поне да не се показват! Пълна излагация, резил! Това идва да покаже,че не дипломата ти носи това под косата".

Това са само една малка част на коментарите на зрители. Защо хората мислят така - изгледайте прикаченото видео.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
МНОГО,МНОГО ЗЛЕ.ДА НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е "ТЪПИЯ",И РЕД ДРУГИ ЛЕСНИ ВЪПРОСИ ДО 500лв.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
16:20 / 15.10.2025
Европа пак ни вкара в срамна статистика
16:23 / 15.10.2025
Арестувани са четири лица: Прокуратурата с подробности за разслед...
15:53 / 15.10.2025
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магази...
16:24 / 15.10.2025
Пловдивчанка блъсна дете и избяга
15:08 / 15.10.2025
Арестуваха катаджия и жена, измислили криминална схема
14:08 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арести в Драматичен театър Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: