Участничка в "Стани богат": Гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
Срещу водещия Ники Кънчев на стола на знанието седна Валерия Илчева, която още в началото сподели любопитни подробности за себе си.
Младата жена призна, че е голям почитател на телевизионните риалити формати и дори два пъти е търсила любовта в подобни предавания. Тя разказа, че пет години е живяла в Москва, където е участвала в руската версия на романтичното шоу "Ергенът“ - "Давай поженимся“ ("Хайде да се оженим“). Там обаче не успяла да намери половинка, а любовта я срещнала едва след завръщането ѝ в България.
Още в началото на играта Валерия позна, че хастарът се слага на дрехите, но призна, че не знае какво означава думата "хипстър“. Малко по-късно тя се затрудни и с превода на руски на думата "опашка“, като водещият ѝ помогна.
Първият по-сериозен въпрос за 300 евро също създаде колебание. Участничката трябваше да отговори какво би разгневило италианец, ако се добави към пица. Вариантите бяха каперси, рукола, ананас и аншоа. Валерия избра да използва жокера "50 на 50“, което изненада водещия.
"Сериозна сте?“, попита учудено Ники Кънчев.
След като останаха два варианта, тя посочи ананас – отговор, който се оказа верен и предизвика окуражителни възгласи от публиката.
По-късно участничката трябваше да отговори коя наука изучава котките. Преди да използва жокер "Обади се на приятел“, Валерия предположи, че кинология може би е наука за киното, а гносеология - за нещо неприятно. След намеса на водещия като жокер тя посочи правилния отговор - фелинология.
Играта обаче предизвика най-силна реакция при въпрос от българската история. Валерия трябваше да посочи кой археологически обект от VI–V хилядолетие пр.н.е. се смята за най-старото укрепено селище в Европа. Вариантите бяха Провадия–Солницата, Дебелец–Захарницата, Трявна–Мелницата и Плачковци–Пиперницата.
Преди да отговори, разговорът с водещия доведе до серия от куриозни моменти. На въпрос как се определя Новата ера участничката заяви, че това е според използваните материали. Когато Ники Кънчев я попита колко века има в едно хилядолетие, тя отговори "100 века“, което разсмя публиката в студиото.
В крайна сметка Валерия заложи на "Трявна – Мелницата“, което се оказа грешен отговор. Правилният беше "Провадия – Солницата“. Така участничката приключи играта си с печалба от 300 евро.
Участието ѝ предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Някои зрители изразиха недоволство от подбора на участници, а други коментираха нивото на общата култура.
"Интересно, нарочно ли избират неадекватни участнички? Не ми е смешно, направо ми е неприятно, че тази жена използва толкова телевизионно време“, пише един от коментиращите.
Друг зрител добавя: "Можеше да е смешно, ако не беше трагично. Учудвам се, че има хора с толкова ниски познания и обща култура.“
Сред реакциите има и критики към екипа на предаването: "С такива участници проявявате неуважение към нас зрителите. Време е да подобрите подбора.“
Появиха се и по-остри мнения: "Срамувам се като гледам тази млада жена. Да не знаеш елементарни неща.“
Въпреки критиките, участието на бургазлийката се превърна в една от най-коментираните теми сред зрителите след излъчването на епизода.
