|Убиецът от "Подуяне" бил увлечен по будизма
Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича от будизма".
"Майката на едно от децата на Топурски и неговата майка споделили, че в последно време се забелязва промяна в поведението му", поясни тя.
Съдът посочи, че Топурски имал определени религиозни тенденции, но без изявени нарушения.
Всяко едно от трите престъпления се явява тежко такова по смисъла на НК и се ползва със завишена степен на обществена опасност с високо наказание. Не се пренебрегва и фактът, че Топурски е неосъждан, но тъй като наказанието за тези престъпления е сериозно, това няма толкова голяма тежест.
Според съда е от първостепенна важност да се установи психологическото състояние на Петко Топурски и експертиза трябва да бъде направена.
Според прокуратурата няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи.
Ирена Караколева поясни, че не смята, че има риск задържаният да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел. Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си.
"По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство. В залата стана ясно, че той отговаря само с кратки изречения и с него не може да се проведе нормален диалог", обясни Караколева.
Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч, информира Nova.
