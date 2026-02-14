ИЗПРАТИ НОВИНА
Убиецът от "Подуяне" бил увлечен по будизма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:31
©
Мъжът, намушкал трима души в столичния квартал "Подуяне“, остава за постоянно в ареста. Това реши Софийският градски съд. Припомняме, че Петко Топурски бе обвинен за това, че е намушкал сина си, майка си и дъщеря си, като 21-годишният мъж почина вследствие на раните. 

Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича от будизма". 

"Майката на едно от децата на Топурски и неговата майка споделили, че в последно време се забелязва промяна в поведението му", поясни тя.

Съдът посочи, че Топурски имал определени религиозни тенденции, но без изявени нарушения.

Всяко едно от трите престъпления се явява тежко такова по смисъла на НК и се ползва със завишена степен на обществена опасност с високо наказание. Не се пренебрегва и фактът, че Топурски е неосъждан, но тъй като наказанието за тези престъпления е сериозно, това няма толкова голяма тежест.

Според съда е от първостепенна важност да се установи психологическото състояние на Петко Топурски и експертиза трябва да бъде направена. 

Според прокуратурата няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи. 

Ирена Караколева поясни, че не смята, че има риск задържаният да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел. Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си. 

"По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство. В залата стана ясно, че той отговаря само с кратки изречения и с него не може да се проведе нормален диалог", обясни Караколева.

Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч, информира Nova.


Още по темата:
12.02.2026 Тежка семейна драма в София: Баща уби сина си с нож, рани тежко дъщеря си и майка си






